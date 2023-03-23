«Боятся восстановления СССР»: Немецкий политолог Рар не поверил в прекращение поддержки ВСУ

Чехия исчерпала силы для помощи Украине, заявил чешский президент Петр Павел. Он сообщил, что страна могла бы предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, однако для их производства не хватает рабочей силы. Рар считает, что западные страны боятся восстановления СССР, а потому будут поддерживать Украину.

«На Западе видят, что амуниции для Украины не хватает, нужно все производить. Все уверены, что и России скоро будет не хватать вооружения. Некоторые эксперты даже высказывали такую точку зрения, что из-за нехватки амуниции может все закончиться. При этом немецкое правительство выступило с идеей помогать Украине, насколько это возможно. В бюджете страны заложены 100 миллиардов евро на военные расходы, а также развитие ВПК. Ввиду того, что денег недостаточно для поддержания жизни в Германии, во всех сферах идет срезание бюджетов, правда, не драматичное», - сказал Рар.

Собеседник НСН отметил, что Запад боится восстановления СССР.

«Думаю, что существует идея мирных переговоров. Но западные лидеры не могут признать территориальные потери Украины. Если бы была надежда, что территории, которые Россия объявила своей частью, уйдут назад, то Запад с удовольствием стал бы давить на Украину для проведения мирных переговоров. Для Запада территориальные потери Украины неприемлемы по геополитическим соображениям. Все боятся восстановления Советского Союза. Есть же негласная доктрина, что Россия не должна восстановить империю, поскольку в этом есть опасность для Европы. Этим и объясняется жесткая позиция Запада», - резюмировал Рар.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН заявил, что для проведения любых переговоров по Украине нужно согласие Вашингтона. А предложение США «купить» России украинские земли назвал странным.



