При крушении судна в ДР Конго погибли 148 человек

Ранее стало известно, что на реке Конго в районе города Мбандака потерпел крушение паром с пассажирами. Сообщалось о как минимум 100 погибших.

«Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек», -отмечает радиостанция.

По данным СМИ, после крушения многие пропали без вести.

