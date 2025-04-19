При крушении судна в ДР Конго погибли 148 человек
19 апреля 202502:40
Число погибших при крушении судна в Демократической Республике Конго достигло 148. Об этом сообщило радио RFI, сославшись на представителя гражданского общества.
Ранее стало известно, что на реке Конго в районе города Мбандака потерпел крушение паром с пассажирами. Сообщалось о как минимум 100 погибших.
«Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек», -отмечает радиостанция.
По данным СМИ, после крушения многие пропали без вести.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru