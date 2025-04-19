При крушении судна в ДР Конго погибли 148 человек

Число погибших при крушении судна в Демократической Республике Конго достигло 148. Об этом сообщило радио RFI, сославшись на представителя гражданского общества.

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Ранее стало известно, что на реке Конго в районе города Мбандака потерпел крушение паром с пассажирами. Сообщалось о как минимум 100 погибших.

«Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек», -отмечает радиостанция.

По данным СМИ, после крушения многие пропали без вести.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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