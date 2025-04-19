Сын Кадырова стал почетным гражданином Грозного
Старший сын главы Чечни, министр региона по физической культуре и спорту, президент футбольного клуба «Ахмат» Ахмат Кадыров получил звание почетного гражданина города Грозный. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания... за значимый вклад в развитие спорта», - написал он в Telegram-канале.
Дудаев подчеркнул, что Ахмат Кадыров показал себя как руководитель с грамотным подходом, за короткое время добился впечатляющих результатов и эффективно реализует деятельность в спортивной политике. Министр выразил уверенность, что работа Кадырова-младшего принесет значительную пользу не только Чечне, но и всей стране.
Ранее сына главы республики Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru