Правнук разведчика, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО

Потомок младшего сержанта Мелитона Кантария, одного из водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, направлен в зону специальной военной операции в составе Росгвардии. Об этом сообщает информационный центр Луганска в своем Telegram-канале.

По данным центра, Георгий, являющийся двоюродным внучатым племянником легендарного разведчика, ранее прошел срочную службу в подразделениях противовоздушной обороны.

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После демобилизации он подписал контракт с Росгвардией и продолжил службу. В публикации подчеркивается символичность участия потомка Кантария в военной миссии спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны.

Мелитон Кантария — младший сержант Красной армии, один из советских солдат, водрузивших Знамя Победы над зданием рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Вместе с сержантом Михаилом Егоровым по приказу командования он установил красное знамя на куполе как символ окончательной победы над нацистской Германией. За этот подвиг Кантария был удостоен звания Героя Советского Союза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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