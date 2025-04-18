В Вологде пресекли продажу алкоголя через дыру в заборе

В Вологде полицейские ликвидировали нелегальную точку продажи алкоголя, работавшую через отверстие в заборе на улице Пролетарской. Об этом сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

По его словам, торговая точка, вызвавшая общественный резонанс, была оперативно закрыта, а ее владелица привлечена к ответственности.

Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с алкоголем и роскошными авто

По данным главы города, 55-летнюю нарушительницу ждет административное наказание за незаконную предпринимательскую деятельность и продажу спиртного без лицензии. Изъятая продукция передана правоохранительным органам.

Ситуация стала поводом для усиления контроля за соблюдением регионального антиалкогольного законодательства, вступившего в силу с 1 марта 2025 года. Новый порядок ограничивает время продажи спиртного в будние дни с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вологодская ОбластьАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры