В Вологде пресекли продажу алкоголя через дыру в заборе

В Вологде полицейские ликвидировали нелегальную точку продажи алкоголя, работавшую через отверстие в заборе на улице Пролетарской. Об этом сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

По его словам, торговая точка, вызвавшая общественный резонанс, была оперативно закрыта, а ее владелица привлечена к ответственности.