Обвиняемому в терроризме россиянину добавили эпизод помощи боевику
В рамках расследования уголовного дела против гражданина России, арестованного по обвинению в участии в террористической организации и вовлечении других лиц в террористическую деятельность, выявлен новый эпизод, касающийся содействия боевикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, уроженец Узбекистана 2002 года рождения был задержан в мае 2024 года. Он находится под стражей по статьям УК, предусматривающим ответственность за участие в деятельности террористической организации и вовлечение других лиц в финансирование терроризма.
Как следует из материалов дела, обвиняемый склонял граждан переводить деньги на банковскую карту, связанную с поддержкой запрещенной группировки.
В ходе расследования также установлено, что в 2021 году фигурант приобрел авиабилет пособнику террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещенная в России террористическая организация), который затем выехал через Турцию в Сирию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru