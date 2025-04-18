Обвиняемому в терроризме россиянину добавили эпизод помощи боевику

В рамках расследования уголовного дела против гражданина России, арестованного по обвинению в участии в террористической организации и вовлечении других лиц в террористическую деятельность, выявлен новый эпизод, касающийся содействия боевикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, уроженец Узбекистана 2002 года рождения был задержан в мае 2024 года. Он находится под стражей по статьям УК, предусматривающим ответственность за участие в деятельности террористической организации и вовлечение других лиц в финансирование терроризма.