Овчинин, Вагнер и Петтит вернутся на Землю в корабле «Союз МС-26»
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит в субботу разместятся и закроют люки в корабле «Союз МС-26», который впоследствии отстыкуется от Международной космической станции. Об этом сообщает «Роскосмос».
Закрытие люков запланировано на период с 21:00 до 22:00 по московскому времени, отстыковка «Союза МС-26» от МКС - в 00:56 мск. Спускаемый аппарат корабля должен приземлиться в степи Казахстана в 04:17 по Москве.
Экипаж находился на МКС с 11 сентября 2024 года. Полет космонавтов и астронавта должен был продлиться 202 суток, но был немного продлен. За время миссии Овчинин и Вагнер вышли в открытый космос один раз.
Ранее пилотируемый корабль «Союз МС-27» с космонавтами Алексеем Зубрицким и Сергеем Рыжиковым и астронавтом Джонни Кимом пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru