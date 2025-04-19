СМИ: США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине
США создали план мониторинга прекращения огня на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного западного чиновника.
По данным издания, американская сторона сообщила об этом участникам встречи в Париже.
«США дали понять... что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», - отмечается в материале.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Париже поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины. Глава Госдепа не стал приводить подробностей.
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