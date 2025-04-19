СМИ: США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине

По данным издания, американская сторона сообщила об этом участникам встречи в Париже.

«США дали понять... что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», - отмечается в материале.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Париже поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины. Глава Госдепа не стал приводить подробностей.

