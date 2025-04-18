МИД назвал обсуждение передачи ракет Taurus Украине элементом давления на США
Обсуждение возможной передачи крылатых ракет Taurus Украине используется Евросоюзом как инструмент давления на Соединенные Штаты для того, чтобы получить влияние на будущие переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
По его словам, намерения Берлина обсуждать поставки вооружения Киеву не только усиливают напряженность, но и отражают стремление европейских стран к участию в дипломатическом процессе.
Масленников указал, что активизация подобных дискуссий, по мнению Москвы, свидетельствует о растущем курсе НАТО на конфронтацию и риске прямого вовлечения в конфликт.
В МИД подчеркнули, что размещение военных контингентов альянса на украинской территории будет рассматриваться как враждебный шаг с соответствующими последствиями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правнук разведчика, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО
- В Вологде пресекли продажу алкоголя через дыру в заборе
- МИД назвал обсуждение передачи ракет Taurus Украине элементом давления на США
- Россия денонсировала соглашение по Баренцеву региону с тремя странами
- В Белгородской области дрон взорвался рядом с автомобилем, пострадал водитель
- Вино «Победа» за 1945 рублей возмутило жителей Самары
- Трамп отказался называть сроки мирного урегулирования конфликта на Украине
- СМИ: Боярский госпитализирован после травм на спектакле в Санкт-Петербурге
- Россиянам рассказали о росте мошенничества в WhatsApp и самых популярных схемах
- Депутаты предложили добавлять пометки о судимостях в приложениях для знакомств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru