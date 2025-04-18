МИД назвал обсуждение передачи ракет Taurus Украине элементом давления на США

Обсуждение возможной передачи крылатых ракет Taurus Украине используется Евросоюзом как инструмент давления на Соединенные Штаты для того, чтобы получить влияние на будущие переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, намерения Берлина обсуждать поставки вооружения Киеву не только усиливают напряженность, но и отражают стремление европейских стран к участию в дипломатическом процессе.