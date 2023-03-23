В Госдуме назвали «странным» предложение США «купить» украинские земли

Для проведения любых переговоров по Украине нужно согласие Вашингтона, а не Киева, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Ранее бывший советник по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойола предложил США убедить Украину «продать» России часть территорий. По его мнению, Киев мог бы согласиться с вхождением новых регионов в состав России в обмен на финансовую компенсацию. Чепа назвал такую идею странной.