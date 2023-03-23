В Госдуме назвали «странным» предложение США «купить» украинские земли
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в эфире НСН, что для проведения переговоров нужно согласие не Киева, а США.
Для проведения любых переговоров по Украине нужно согласие Вашингтона, а не Киева, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.
Ранее бывший советник по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойола предложил США убедить Украину «продать» России часть территорий. По его мнению, Киев мог бы согласиться с вхождением новых регионов в состав России в обмен на финансовую компенсацию. Чепа назвал такую идею странной.
«Мы, конечно, слышали об этом. Пентагон уговаривает продать, мы понимаем, что это очень странное предложение. Это одно из предложений бывшего советника. Я думаю, что надо рассматривать вопросы глубже. Вопрос не в цене, это не торговля землей идет. Вопрос в том, чтобы США согласились на ведение переговоров, а уж как Украине скажут они, так она и будет делать. Никто на Украине гарантировать ничего не может», - отметил собеседник НСН.
Ранее Алексей Чепа говорил НСН, что Вашингтон понимает, что Украина никогда не сможет рассчитаться за поставки вооружения, поэтому Киеву придется расплачиваться территориями через Польшу.
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