Собака Победа, спасшая бойцов на минном поле, удостоена «Лохматого Оскара»

По данным организаторов, животное, найденное военнослужащим с позывным Бурят вблизи деревни Алешки на Херсонщине, стало символом подразделения. Пес предупреждал бойцов об опасностях, а однажды в плохую погоду указал путь через заминированную территорию. После завершения службы Победу забрали в Самару, где она теперь живёт в семье военного.

Питомец разделил первое место с канистерапевтом Роной из Калининграда. В нынешнем сезоне за премию боролись 20 животных из 11 российских регионов и зарубежья, в том числе кошки, питон и бегемот, передает «Радиоточка НСН».

