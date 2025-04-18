Собака Победа, спасшая бойцов на минном поле, удостоена «Лохматого Оскара»
Бездомная собака по кличке Победа, помогавшая российским военным при прохождении минных полей в зоне специальной военной операции, стала лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».
Церемония награждения состоялась в пятницу в Зеленоградске Калининградской области и транслировалась на сайте проекта.
По данным организаторов, животное, найденное военнослужащим с позывным Бурят вблизи деревни Алешки на Херсонщине, стало символом подразделения. Пес предупреждал бойцов об опасностях, а однажды в плохую погоду указал путь через заминированную территорию. После завершения службы Победу забрали в Самару, где она теперь живёт в семье военного.
Питомец разделил первое место с канистерапевтом Роной из Калининграда. В нынешнем сезоне за премию боролись 20 животных из 11 российских регионов и зарубежья, в том числе кошки, питон и бегемот, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемому в терроризме россиянину добавили эпизод помощи боевику
- Собака Победа, спасшая бойцов на минном поле, удостоена «Лохматого Оскара»
- Правнук разведчика, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО
- В Вологде пресекли продажу алкоголя через дыру в заборе
- МИД назвал обсуждение передачи ракет Taurus Украине элементом давления на США
- Россия денонсировала соглашение по Баренцеву региону с тремя странами
- В Белгородской области дрон взорвался рядом с автомобилем, пострадал водитель
- Вино «Победа» за 1945 рублей возмутило жителей Самары
- Трамп отказался называть сроки мирного урегулирования конфликта на Украине
- СМИ: Боярский госпитализирован после травм на спектакле в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru