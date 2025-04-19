СМИ: США готовы признать Крым российским

США могут признать Крым российским в рамках сделки об урегулировании на Украине между Москвой и Киевом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения», — отмечает агентство.

Вместе с тем СМИ указывает, что в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет саботировать диалог.

