СМИ: США готовы признать Крым российским
19 апреля 202501:37
США могут признать Крым российским в рамках сделки об урегулировании на Украине между Москвой и Киевом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения», — отмечает агентство.
Вместе с тем СМИ указывает, что в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет саботировать диалог.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru