До последнего украинца: Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал необъявленный заранее визит в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена. По словам представителя Кремля, Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину «в состоянии войны до последнего украинца», не жалея на это никаких средств.
Однако, по словам Пескова, такого рода помощь со стороны США не имеет шансов повлиять на ход спецоперации. Заблаговременно о визите госсекретаря США не сообщалось из соображений безопасности.
Блинкен уже возложил венок на военном кладбище в Киеве в честь павших украинских бойцов. В графике визита госсекретаря значатся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен рассказать об обстановке на фронте.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Блинкен запретил сотрудникам своего ведомства комментировать попытку мятежа ЧВК «Вагнер».
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