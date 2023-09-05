«Фатально не повлияют»: В России усомнились в мощи снарядов с обедненным ураном

Ранее агентство Reuters сообщило, что США на следующей неделе объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Отмечается, что стоимость пакета помощи составит от 240 до 375 млн долларов. По мнению Костикина, эти снаряды не смогут создать серьезные трудности для российской армии.

«Они обеспечивают лучшее бронепробитие и, конечно, негативно повлияют на ведение боевых действий против Украины, но вовсе не фатально. На поле боя и без них есть существенный арсенал средств для борьбы с вражеской бронетехникой», — сказал Костикин.

Собеседник НСН также исключил необходимость какой-либо дополнительной защиты личного состава российской армии от снарядов с обедненным ураном.

«У них не настолько высокий уровень радиации. Опасна пыль при попадании внутрь, в легкие или ЖКТ. От пыли можно защититься обычным войсковым респиратором и даже платком, но возникает вопрос, кто это будет делать в ходе боя. Загрязненную одежду можно будет впоследствии снять. Аналогичным образом воздействуют промышленные гербициды и некоторая специальная бытовая химия. Вместе с тем попадание пыли от снаряда внутрь техники свидетельствует о том, что она подбита, а это гораздо более опасно, чем онкология в перспективе, как у итальянских солдат, которые работали с такими снарядами в Югославии», — добавил эксперт.

В заключение собеседник НСН предрек негативные последствия для территорий, где будут применяться снаряды с обедненным ураном.

«Хоть вред экологии будет нанесен меньший, чем, например, в Чернобыле, но выращивать там зерно или пасти скот будет крайне нежелательно», — подытожил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые США планируют поставить на Украину, будут уничтожены. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

