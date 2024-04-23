Лишили «глаз и ушей»: Харьков остался без телебашни, ВС РФ «зачищают» Очеретино
В ночь на 23 апреля на Украине не утихали взрывы — под удар попали Киев, а также Киевская, Николаевская и Харьковская области. Между тем военкоры рассказывают о продвижении российских войск в Донбассе.
Взрывы прогремели в Киеве в ночь на 23 апреля, сообщает ТСН. Воздушная тревога объявлена в украинской столице и Киевской области, работают системы ПВО.
Кроме того, сообщается, что воздушную тревогу объявили в Николаевской области.
Были и новые взрывы в Харькове, о чем пишут местные паблики и заявил мэр города Игорь Терехов. Там остановлена работа метро. Также был произведен ракетный удар по городу Кременчуг (Полтавская область), сообщил Telegram-канал «Страна.ua». Минобороны РФ о нанесении удара не сообщало.
УДАР ПО ТЕЛЕБАШНЕ
Кроме того, в уже упомянутом Харькове в результате взрыва 22 апреля серьезные разрушения получила телебашня. Видеоматериалы местных жителей разместил Telegram-канал Baza. На них заметны плотные клубы дыма, поднимающиеся от телевышки, после чего верхняя часть телебашни оторвалась от основания и упала на землю.
Чем выведение из строя телевышки выгодно России, объяснил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».
Во-первых, заявил автор канала, на телебашне могли быть установлены мощные ретрансляторы, которые, в частности, передавали теле- и радиосигнал на территорию Белгородской области, а значит, в российском регионе вещали украинские СМИ. Также от телебашни зависели работа интернета и сотовой связи.
Во-вторых, отмечается, что телебашня была «глазами и ушами» ВСУ. Автор канала допустил, что на ней могло быть установлено средство оптической разведки — система «Сова», состоящая из нескольких IP-камер, подключающихся к нейросети. Она высчитывает, где идет вылет артиллерии, а значит, украинские войска максимально оперативно получали сведения о том, откуда по ним велись удары.
В-третьих, подчеркнул Telegram-канал, на телебашне могли размещаться антенны ретрансляторов системы разведки и наведения, позволяющие проводить атаки дронов по территории России и артиллерийскую разведку. Также они обеспечивали работу комплексов обнаружения и сопровождения ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет.
Наконец, в-четвертых, подобные вышки используют «колл-центры» мошенников, выманивающие персональные данные у россиян.
Автор канала резюмировал, что уничтожение телебашни создало слепую зону в обороне украинской армии и вынудило тратить время на переустановку либо восстановление связи, что, безусловно, на руку российским войскам.
ОСВОБОДИЛИ НОВОМИХАЙЛОВКУ
В свою очередь об успехах российской армии отчиталось Минобороны России. Так, группировка войск «Юг» полностью освободила Новомихайловку (ДНР). Кроме того, за прошедшие сутки группировка улучшила тактическое положение по переднему краю, а группировки «Восток» и «Запад» закрепились на более выгодных рубежах.
Также, сообщило оборонное ведомство, ВКС России и артиллерия нанесли удар по позиционному району ПВО Украины и пункту хранения безэкипажных катеров ВСУ.
Всего украинская армия недосчиталась до 940 солдат, 240 дронов, 32 артиллерийских орудий и 27 военных автомобилей.
ВОЕНКОРЫ ПИШУТ
Об успехах российских войск в зоне спецоперации сообщают и военкоры. Так, военный эксперт Борис Рожин заявил о продолжении активных боев на окраинах населенного пункта Нетайлово и к северу от него в направлении Яснобродовки, боях на окраинах поселка Уманское, контроль над которым сохраняют ВСУ, а также о почти полном занятии российской армией Семеновки (украинские войска сохраняют свое присутствие на севере поселка и в посадках к западу от него).
Кроме того, Рожин заявил о продолжении зачистки города Очеретино на фоне деморализации подразделений украинской армии. Он подчеркнул, что потеря города серьезно ударит по ВСУ. В частности, она заставит украинские войска отходить от населенного пункта Бердычи к Новобахмутовке, также позиции ВСУ в населенных пунктах Новокалиново и Керамик охвачены российскими частями, продвинувшимися на возвышенности.
Фактически, отметил Рожин, российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки.
Значительным успехом назвал взятие Очеретино и военкор Юрий Котенок. Он подчеркнул, что сейчас ключевая задача российской армии в населенном пункте — закрепиться и отбить контратаки противника.
«С логистической точки зрения это успех практически на уровне взятия Авдеевки, потому что в Очеретино — позиции правого фланга 2-й линии обороны ВСУ на этом направлении, даже еще и на возвышенности. И это очень серьезно.
Теперь вся подкова 2-й линии противника — под угрозой. Очеретино — наше. Значит, если идем дальше, то на очереди — Новоселка в центре этой линии и Карловка — на левом фланге. А 3-ю линии обороны на этом направлении противник, судя по всему, физически создать не сможет, не успеет», — добавил он.
Котенок подчеркнул, что работу российских войск усложнит городская застройка, однако плюс в том, что взломана линия обороны. Если получить развить успех на участке Очеретино, то может начаться удачное наступление с окружением противника, заявил он.
Также военкор назвал еще одну желанную для российских войск цель — взятие Константиновки и Угледара. Впрочем, там российские войска продвигаются тяжело, уточнил он, поскольку ВСУ удерживают Красногоровку. Однако шансов у противника в этом населенном пункте все меньше, подчеркнул Котенок: из-за точных прилетов со стороны российской армии у украинских солдат практически нет шансов выжить.
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