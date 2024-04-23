Лишили «глаз и ушей»: Харьков остался без телебашни, ВС РФ «зачищают» Очеретино

Чем выведение из строя телевышки выгодно России, объяснил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

Во-первых, заявил автор канала, на телебашне могли быть установлены мощные ретрансляторы, которые, в частности, передавали теле- и радиосигнал на территорию Белгородской области, а значит, в российском регионе вещали украинские СМИ. Также от телебашни зависели работа интернета и сотовой связи.

Во-вторых, отмечается, что телебашня была «глазами и ушами» ВСУ. Автор канала допустил, что на ней могло быть установлено средство оптической разведки — система «Сова», состоящая из нескольких IP-камер, подключающихся к нейросети. Она высчитывает, где идет вылет артиллерии, а значит, украинские войска максимально оперативно получали сведения о том, откуда по ним велись удары.

В-третьих, подчеркнул Telegram-канал, на телебашне могли размещаться антенны ретрансляторов системы разведки и наведения, позволяющие проводить атаки дронов по территории России и артиллерийскую разведку. Также они обеспечивали работу комплексов обнаружения и сопровождения ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Наконец, в-четвертых, подобные вышки используют «колл-центры» мошенников, выманивающие персональные данные у россиян.

Автор канала резюмировал, что уничтожение телебашни создало слепую зону в обороне украинской армии и вынудило тратить время на переустановку либо восстановление связи, что, безусловно, на руку российским войскам.

ОСВОБОДИЛИ НОВОМИХАЙЛОВКУ

В свою очередь об успехах российской армии отчиталось Минобороны России. Так, группировка войск «Юг» полностью освободила Новомихайловку (ДНР). Кроме того, за прошедшие сутки группировка улучшила тактическое положение по переднему краю, а группировки «Восток» и «Запад» закрепились на более выгодных рубежах.

Также, сообщило оборонное ведомство, ВКС России и артиллерия нанесли удар по позиционному району ПВО Украины и пункту хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Всего украинская армия недосчиталась до 940 солдат, 240 дронов, 32 артиллерийских орудий и 27 военных автомобилей.

ВОЕНКОРЫ ПИШУТ

Об успехах российских войск в зоне спецоперации сообщают и военкоры. Так, военный эксперт Борис Рожин заявил о продолжении активных боев на окраинах населенного пункта Нетайлово и к северу от него в направлении Яснобродовки, боях на окраинах поселка Уманское, контроль над которым сохраняют ВСУ, а также о почти полном занятии российской армией Семеновки (украинские войска сохраняют свое присутствие на севере поселка и в посадках к западу от него).