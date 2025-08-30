Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода

Фильм должен был выйти 24 октября 2025 года, однако теперь премьера запланирована на 15 мая 2026 года.

По данным СМИ, студии приняли такое решение, чтобы заработать больше денег в прокате. Окно в конце октября переполнено премьерами, а середина мая доказала эффективность для Warner Bros./New Line.

Предыдущий фильм «Мортал Комбат», представленный в апреле 2021 года, заработал в прокате 84,4 миллиона долларов.

В январе 2024 года стало известно о завершении съемок «Мортал Комбат-2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

