Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода

Warner Bros. и New Linе перенесли премьеру «Мортал Комбат-2» на полгода, передает Deadline.

Фильм должен был выйти 24 октября 2025 года, однако теперь премьера запланирована на 15 мая 2026 года.

По данным СМИ, студии приняли такое решение, чтобы заработать больше денег в прокате. Окно в конце октября переполнено премьерами, а середина мая доказала эффективность для Warner Bros./New Line.

Предыдущий фильм «Мортал Комбат», представленный в апреле 2021 года, заработал в прокате 84,4 миллиона долларов.

В январе 2024 года стало известно о завершении съемок «Мортал Комбат-2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
