Москвичам пообещали аномальное тепло в начале сентября
30 августа 202519:03
Температура воздуха в Москве со 2 по 7 сентября превысит норму на 2–3 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Днем ожидается 19–24 градуса тепла, ночью ― 10–14 градусов.
Погода при этом будет солнечной и безоблачной, поскольку давление будет существенно превышать климатическую норму.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал НСН, что выходные побалуют москвичей по-летнему теплой погодой, а первая неделя осени станет началом «бабьего лета».
