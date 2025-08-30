Москвичам пообещали аномальное тепло в начале сентября

Температура воздуха в Москве со 2 по 7 сентября превысит норму на 2–3 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали теплую погоду без дождей

Днем ожидается 19–24 градуса тепла, ночью ― 10–14 градусов.

Погода при этом будет солнечной и безоблачной, поскольку давление будет существенно превышать климатическую норму.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал НСН, что выходные побалуют москвичей по-летнему теплой погодой, а первая неделя осени станет началом «бабьего лета».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
