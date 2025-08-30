Израиль нанес авиаудар по району Аль-Насер к западу от города Газа
30 августа 202518:36
Израильские самолеты нанесли удары по району Аль-Насер к западу от города Газа, сообщают местные СМИ.
По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли два высокопоставленных чиновника правительства йеменских хуситов.
Ранее Израиль нанес авиаудары по йеменской столице Сана и окрестностям города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
До этого в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении хуситов объявили об атаке в Израиле аэропорта Бен-Гурион и двух целей в Тель-Авиве и Ашкелоне.
