Израиль нанес авиаудар по району Аль-Насер к западу от города Газа

Израильские самолеты нанесли удары по району Аль-Насер к западу от города Газа, сообщают местные СМИ.

Израиль нанес удары по Йемену

По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли два высокопоставленных чиновника правительства йеменских хуситов.

Ранее Израиль нанес авиаудары по йеменской столице Сана и окрестностям города, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

До этого в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении хуситов объявили об атаке в Израиле аэропорта Бен-Гурион и двух целей в Тель-Авиве и Ашкелоне.

