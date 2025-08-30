Мищенко поставит спектакль «Варшавская мелодия»

Заслуженный артист России Василий Мищенко поставит в 2025 году спектакль «Варшавская мелодия». Об этом рассказал сам Мищенко.

По его словам, он очень хочет реализовать несколько проектов в качестве режиссера. В беседе с ТАСС он отметил, что для «Варшавской мелодии» сейчас подбирают актеров.

Он также отметил, что в этом сезоне планирует поставить спектакль «Пять вечеров».

Ранее художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что работает над постановкой, которая будет посвящена писателю XIX века Александру Сухово-Кобылину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

