Мищенко поставит спектакль «Варшавская мелодия»

По его словам, он очень хочет реализовать несколько проектов в качестве режиссера. В беседе с ТАСС он отметил, что для «Варшавской мелодии» сейчас подбирают актеров.

Он также отметил, что в этом сезоне планирует поставить спектакль «Пять вечеров».

Ранее художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что работает над постановкой, которая будет посвящена писателю XIX века Александру Сухово-Кобылину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

