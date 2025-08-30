В Анапе завершили первичный сбор мазута со дна моря

По словам первого замначальника службы «Кубань-СПАС» Игоря Кулаева, повторного загрязнения берега не ожидается, и необходимость в валу отпала. Несколько десятков тонн нефтепродуктов откачали для дальнейшей утилизации.



Сейчас начинается демонтаж защитного вала, а зона будет разровнена и просеяна. Для работ используются фронтальный погрузчик и экскаваторы, которые извлекают защитные сети, углубившиеся в песок после штормов.



Ранее заслуженный эколог Андрей Пешков заявил НСН, что август — «тихий сезон» на Черном море, этим и объясняется то, что в Краснодарском крае на протяжении почти месяца не фиксируется новых выбросов мазута. Нефтепродукты снова появятся на пляжах во время осенних штормов.

