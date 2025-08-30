В Анапе завершили первичный сбор мазута со дна моря

В Анапе завершили первичный сбор мазута на участке дна моря длиной 1,5 километра, работы продолжатся до полного удаления защитных конструкций на общей протяженности порядка пяти километров.

Насколько быстро удастся ликвидировать разлив нефти в Новороссийске

По словам первого замначальника службы «Кубань-СПАС» Игоря Кулаева, повторного загрязнения берега не ожидается, и необходимость в валу отпала. Несколько десятков тонн нефтепродуктов откачали для дальнейшей утилизации.

Сейчас начинается демонтаж защитного вала, а зона будет разровнена и просеяна. Для работ используются фронтальный погрузчик и экскаваторы, которые извлекают защитные сети, углубившиеся в песок после штормов.

Ранее заслуженный эколог Андрей Пешков заявил НСН, что август — «тихий сезон» на Черном море, этим и объясняется то, что в Краснодарском крае на протяжении почти месяца не фиксируется новых выбросов мазута. Нефтепродукты снова появятся на пляжах во время осенних штормов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кубанское казачье войско
ТЕГИ:ЭкологияАнапаКраснодарский КрайНефтепродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры