Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию на фоне борьбы с раком

«Пожалуйста, не забудьте ваш солнцезащитный крем на этих выходных. Честно говорю вам, что это не подтяжка лица», — пошутил шеф-повар и показал фото после операции в своих соцсетях.

Рамзи — один из самых популярных поваров в мире. Он вел многочисленные шоу, посвященные готовке, а также издал больше десяти книг, включая автобиографии.

В 2000 году Гордон готовил обед для президента России Владимира Путина, когда тот прибыл в Великобританию на встречу с занимавшим в то время пост премьер-министра Энтони Блэром, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

