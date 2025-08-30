Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию на фоне борьбы с раком
30 августа 202520:00
Британский ресторатор Гордон Рамзи сообщил о лечении рака кожи — врачи удалили у него базалиому.
«Пожалуйста, не забудьте ваш солнцезащитный крем на этих выходных. Честно говорю вам, что это не подтяжка лица», — пошутил шеф-повар и показал фото после операции в своих соцсетях.
Рамзи — один из самых популярных поваров в мире. Он вел многочисленные шоу, посвященные готовке, а также издал больше десяти книг, включая автобиографии.
В 2000 году Гордон готовил обед для президента России Владимира Путина, когда тот прибыл в Великобританию на встречу с занимавшим в то время пост премьер-министра Энтони Блэром, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
