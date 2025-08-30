Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Калмыкии

ДТП произошло в субботу утром на 145-м километре автодороги «Яшкуль - Комсомольский - Артезиан». Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo.

В аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них - несовершеннолетний. В больницу были доставлены два пассажира этого же автомобиля.

Ранее в Ленинском городском округе Московской области машина каршеринга врезалась в фуру, погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

