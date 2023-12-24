В спецназе «Ахмат» заявили, что ВСУ ударили фосфором по своим же позициям
24 декабря 202302:22
Вооруженные силы Украины ударили фосфорными боеприпасами по своим же позициям, сообщает Telegram-канал отряда «Варвар», входящего в структуру спецназа «Ахмат».
Российские бойцы предложили поблагодарить тех, кто нанес этот удар.
Ранее стало известно, что армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru