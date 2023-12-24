В спецназе «Ахмат» заявили, что ВСУ ударили фосфором по своим же позициям

Вооруженные силы Украины ударили фосфорными боеприпасами по своим же позициям, сообщает Telegram-канал отряда «Варвар», входящего в структуру спецназа «Ахмат».

США могут запретить Израилю применять боеприпасы с фосфорными снарядами

Российские бойцы предложили поблагодарить тех, кто нанес этот удар.

Ранее стало известно, что армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: novayagazeta-ug.ru
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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