Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Певица Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры, пишет Hypebeast.
Напомним, 29 августа 2005 года певица выпустила свой дебютный альбом «Music of the Sun». Вся коллекция под названием R20 уже доступна для предварительного заказа на веб-сайте Рианны.
В коллекцию вошли лонгслив с фотографией певицы, худи, фигурка Rhenna (сценический псевдоним) и набор виниловых пластинок.
В мае этого года Рианна объявила о третьей беременности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый ребёнок Рианны и A$AP Rocky появился на свет 13 мая 2022 года. Второго ребёнка барбадосская исполнительница родила в начале августа 2023 года.
