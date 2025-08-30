Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры

Напомним, 29 августа 2005 года певица выпустила свой дебютный альбом «Music of the Sun». Вся коллекция под названием R20 уже доступна для предварительного заказа на веб-сайте Рианны.

В коллекцию вошли лонгслив с фотографией певицы, худи, фигурка Rhenna (сценический псевдоним) и набор виниловых пластинок.

В мае этого года Рианна объявила о третьей беременности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый ребёнок Рианны и A$AP Rocky появился на свет 13 мая 2022 года. Второго ребёнка барбадосская исполнительница родила в начале августа 2023 года.

