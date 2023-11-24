Командир «Ахмата» не исключил начало переговоров с Украиной весной 2024 года

По его словам, предстоящая зима будет решающей. «Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — указал он.

Алаудинов отметил, что суть переговоров сведется к обсуждению порядка капитуляции Украины, поскольку ни одно условие, выдвинутое Киевом, не будет принято Россией.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что войска Украины попытаются предстоящей зимой нарастить силы для следующего рывка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

