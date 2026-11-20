Военэксперт Дандыкин назвал набор диверсантов в ВСУ отвлекающей операцией
Набор водолазов, объявленный Силами специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины (ВСУ) - это отвлекающая операция. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
По его мнению, данная операция носит информационный характер. Объявление о наборе водолазов для проведения подводных диверсий, опубликованное в Telegram-канале ССО, направлено на то, чтобы ВС РФ «отвлекали силы свои в определенной степени».
«Такие сооружения — плотины и гидроэлектростанции — охраняются надежно. Водолазам что-нибудь притащить на себе, на горбу в принципе нереально», — указал эксперт.
Он добавил, что находящиеся на воде наиболее важные объекты хорошо защищены.
Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил, что ответом на атаку ВСУ на Крымский мост может стать удар российской ракетой «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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