СМИ: Москва допускает частичное перемирие с Украиной при посредничестве США

Россия рассматривает возможность ограниченного перемирия с Украиной, которое может включать прекращение ударов беспилотниками и ракетами, но не полную остановку боевых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, предпосылкой для принятия такого решения может стать визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа, ожидаемый 6 или 7 августа. Один из собеседников агентства отметил, что Москва может пойти на соглашение, но только при условии, что Украина официально согласится на те же условия.