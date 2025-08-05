СМИ: Москва допускает частичное перемирие с Украиной при посредничестве США
Россия рассматривает возможность ограниченного перемирия с Украиной, которое может включать прекращение ударов беспилотниками и ракетами, но не полную остановку боевых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, предпосылкой для принятия такого решения может стать визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа, ожидаемый 6 или 7 августа. Один из собеседников агентства отметил, что Москва может пойти на соглашение, но только при условии, что Украина официально согласится на те же условия.
Визит Уиткоффа ранее анонсировал Дональд Трамп, подчеркнув его значимость в контексте усилий по урегулированию конфликта. В Кремле подтвердили возможность его приезда, но отказались раскрывать детали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «такие встречи важны», но их не комментируют заранее. Также в Кремле не исключили, что Уиткофф может провести переговоры с Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru