СМИ: Москва допускает частичное перемирие с Украиной при посредничестве США

Россия рассматривает возможность ограниченного перемирия с Украиной, которое может включать прекращение ударов беспилотниками и ракетами, но не полную остановку боевых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, предпосылкой для принятия такого решения может стать визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа, ожидаемый 6 или 7 августа. Один из собеседников агентства отметил, что Москва может пойти на соглашение, но только при условии, что Украина официально согласится на те же условия.

Песков заявил, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа

Визит Уиткоффа ранее анонсировал Дональд Трамп, подчеркнув его значимость в контексте усилий по урегулированию конфликта. В Кремле подтвердили возможность его приезда, но отказались раскрывать детали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «такие встречи важны», но их не комментируют заранее. Также в Кремле не исключили, что Уиткофф может провести переговоры с Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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