Воздушное перемирие с Украиной назвали «помутнением сознания» в США

Украине очень нужна безопасность с воздуха, а у России нет причин соглашаться на подобное перемирие, заявил НСН Владимир Прохватилов.

Предложение о воздушном перемирии нужно только американцам и украинцам, а не российской армии, рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.

Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, российские власти рассматривают варианты уступок Трампу в преддверии визита его спецпредставителя Стива Уиткоффа. Прохватилов уверен, что оно совершенно не нужно Москве.

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«Это очень странное предложение. Оно означает, что Украина избавится от угрозы с воздуха. Я не могу сказать, чем это вызвано. Может быть, каким-то помутнением сознания или попыткой хоть что-то придумать такое, чтобы как-то наладить диалог с Трампом, который грозится санкциями. Если инициатива сбудется, то это плохо прежде всего для России. Украина избавится от бомбардировок ракетами и дронами, и ее положение улучшится, а сама она может даже не соблюдать свою часть. Пока это выглядит как хотелки американцев», — подчеркнул он.

Ранее Прохватилов отметил в разговоре с НСН, что американцы всегда предоставляли разведывательные данные Киеву.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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