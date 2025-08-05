Воздушное перемирие с Украиной назвали «помутнением сознания» в США
Украине очень нужна безопасность с воздуха, а у России нет причин соглашаться на подобное перемирие, заявил НСН Владимир Прохватилов.
Предложение о воздушном перемирии нужно только американцам и украинцам, а не российской армии, рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, российские власти рассматривают варианты уступок Трампу в преддверии визита его спецпредставителя Стива Уиткоффа. Прохватилов уверен, что оно совершенно не нужно Москве.
«Это очень странное предложение. Оно означает, что Украина избавится от угрозы с воздуха. Я не могу сказать, чем это вызвано. Может быть, каким-то помутнением сознания или попыткой хоть что-то придумать такое, чтобы как-то наладить диалог с Трампом, который грозится санкциями. Если инициатива сбудется, то это плохо прежде всего для России. Украина избавится от бомбардировок ракетами и дронами, и ее положение улучшится, а сама она может даже не соблюдать свою часть. Пока это выглядит как хотелки американцев», — подчеркнул он.
Ранее Прохватилов отметил в разговоре с НСН, что американцы всегда предоставляли разведывательные данные Киеву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Режиссера Фрэнсиса Коппола госпитализировали в Риме
- Клиентов «Аэрофлота» попросили подождать с починкой бонусной системы
- СМИ: Администрация Трампа рассматривает санкции против танкеров, связанных с РФ
- Угрозы Трампа снизить цены на нефть связали с сексуальной неудовлетворенностью
- «Хайп, и ладно»: Танцор Булановой отреагировал на критику хореографии
- Певец Ян Осин призвал Макаревича воздержаться от критики Пахмутовой
- Тур в Абхазию в августе обойдется дороже, чем в Турцию
- Воздушное перемирие с Украиной назвали «помутнением сознания» в США
- СМИ: Москва допускает частичное перемирие с Украиной при посредничестве США
- Россиянам объяснили, как будет работать дифференцированная ставка по семейной ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru