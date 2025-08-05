Предложение о воздушном перемирии нужно только американцам и украинцам, а не российской армии, рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.

Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, российские власти рассматривают варианты уступок Трампу в преддверии визита его спецпредставителя Стива Уиткоффа. Прохватилов уверен, что оно совершенно не нужно Москве.