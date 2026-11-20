Рябков: Оснований к переговорам РФ и США по ядерному разоружению нет
Оснований говорить о том, что Москва приступит к формализованному диалогу по ядерному разоружению «на двусторонней основе с США либо в трёхстороннем формате» в настоящее время нет. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, прошедшая в Шэньчжене встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа может стать «определенной отправной точкой».
«Но говорить о том, что мы в ближайшее время приступим к каким-то переговорам и тем более обсуждать их формат, оснований нет», - указал дипломат.
Ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил «Радиоточке НСН», что говорить об уничтожении всего ядерного оружия, не решив базовые вопросы глобальной безопасности, — неправильно.
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