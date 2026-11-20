По его словам, прошедшая в Шэньчжене встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа может стать «определенной отправной точкой».

«Но говорить о том, что мы в ближайшее время приступим к каким-то переговорам и тем более обсуждать их формат, оснований нет», - указал дипломат.

Ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил «Радиоточке НСН», что говорить об уничтожении всего ядерного оружия, не решив базовые вопросы глобальной безопасности, — неправильно.

