Бесстрашный отпускник. Порошенко вернулся на Украину вопреки ожиданиям

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на территорию Украины, пишут СМИ. Самолет бывшего главы государства вылетел из Дубая и приземлился на Украине ночью 7 августа. По данным СМИ, бизнес-джет, которым летел Порошенко, по пути останавливался на Мальдивах.

Ранее СМИ писали, что Порошенко покинул Украину вместе со своей семьей в конце июля. Уточнялось, что экс-президент направился в Турцию на отдых. Также сообщалось, что Порошенко и его родственники отправились в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

На фоне спекуляций о возможном бегстве бывшего президента Украины из страны, Порошенко 30 июля заявил, что не намерен бежать и прятаться. Экс-президент подчеркнул, что отъезд из Украины и попытка скрыться от правосудия были бы большим подарком президенту РФ Владимиру Путину. По словам Порошенко, ему нечего бояться.

Схожей точкой зрения с НСН поделился бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, уверенный, что в конце июля Порошенко все же отправился в отпуск, а не в бегство.