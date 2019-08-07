Бесстрашный отпускник. Порошенко вернулся на Украину вопреки ожиданиям
СМИ продолжают обсуждать тему бегства бывшего президента Украины из страны, как и собеседники НСН.
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на территорию Украины, пишут СМИ. Самолет бывшего главы государства вылетел из Дубая и приземлился на Украине ночью 7 августа. По данным СМИ, бизнес-джет, которым летел Порошенко, по пути останавливался на Мальдивах.
Ранее СМИ писали, что Порошенко покинул Украину вместе со своей семьей в конце июля. Уточнялось, что экс-президент направился в Турцию на отдых. Также сообщалось, что Порошенко и его родственники отправились в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.
На фоне спекуляций о возможном бегстве бывшего президента Украины из страны, Порошенко 30 июля заявил, что не намерен бежать и прятаться. Экс-президент подчеркнул, что отъезд из Украины и попытка скрыться от правосудия были бы большим подарком президенту РФ Владимиру Путину. По словам Порошенко, ему нечего бояться.
Схожей точкой зрения с НСН поделился бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, уверенный, что в конце июля Порошенко все же отправился в отпуск, а не в бегство.
«Мне кажется, что все-таки он уехал в отпуск, скорее всего. Судя по всему, он заручился определенной поддержкой на Западе и, мне трудно сказать, доведет ли уголовные дела [против него] до суда нынешняя власть. Пока я вижу, что это частная инициатива, которой очень последовательно и предметно занимается Андрей Портнов, а то, что касается власти, пока я в отношении Порошенко не вижу определенных телодвижений, которые говорили бы мне о том, что есть намерение расследовать эти дела и коррупционные схемы», — отметил экс-депутат Рады.
Между тем, пока Порошенко был в отъезде, на Украине против него возбудили еще несколько уголовных дел. Бывшего президента Украины заподозрили в подделке паспортов, а также в хищениях средств армии. Рано или поздно, Порошенко все же бежит с Украины, заявил в эфире НСН бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.
«Он сбежит из страны, и оттуда его будет тяжело достать, поэтому можно 5 лет посвятить этой идее посадить Порошенко. Янукович тоже хорошо в Москве живет. Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца. Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», - отметил политолог.
Напомним, что действующий президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании заявил о намерении посадить Петра Порошенко.
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