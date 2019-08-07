Как сообщает Газета.ру, бизнес-джет, которым летел Порошенко, по пути останавливался на Мальдивах. Бывшего украинского лидера ждал кортеж из двух автомобилей, на которых тот покинул воздушную гавань.

Ранее Life.ru сообщало, что Порошенко покинул Украину вместе со своей семьей в конце июля. Позже уточнялось, что он отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

РЕН ТВ напоминает, что 5 августа Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президентa стрaны из-зa его поездки нa отдых нa Мaльдивские островa в прошлом году. Порошенко обвиняют в использовaнии поддельных документов для совершения этой поездки.

В эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров усомнился в том, что Порошенко сбежал из страны.

