Экс-депутат Рады не поверил в побег Порошенко с Украины

«Мне кажется, что все-таки он уехал в отпуск, скорее всего. Судя по всему, он заручился определенной поддержкой на Западе и, мне трудно сказать, доведет ли уголовные дела [против него] до суда нынешняя власть. Пока я вижу, что это частная инициатива, которой очень последовательно и предметно занимается Андрей Портнов, а то, что касается власти, пока я в отношении Порошенко не вижу определенных телодвижений, которые говорили бы мне о том, что есть намерение расследовать эти дела и коррупционные схемы», — отметил экс-депутат Рады.

Напомним, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уже 11 уголовных дел. В частности, его обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов, давлении на судей и узурпации власти.

