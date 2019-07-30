Экс-депутат Рады не поверил в побег Порошенко с Украины
Бывший депутат Верховной рады Украины рассказал НСН, почему экс-президенту рано бежать из страны.
СМИ пишут, что бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе со своей семьей. По данным «Украинской правды», экс-президент направился в Турцию на отдых. В свою очередь «Страна.ua» сообщает, что часть семьи Порошенко отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, а другие улетели в Германию.
В эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров усомнился в том, что Порошенко сбежал из страны (слушайте аудио).
«Мне кажется, что все-таки он уехал в отпуск, скорее всего. Судя по всему, он заручился определенной поддержкой на Западе и, мне трудно сказать, доведет ли уголовные дела [против него] до суда нынешняя власть. Пока я вижу, что это частная инициатива, которой очень последовательно и предметно занимается Андрей Портнов, а то, что касается власти, пока я в отношении Порошенко не вижу определенных телодвижений, которые говорили бы мне о том, что есть намерение расследовать эти дела и коррупционные схемы», — отметил экс-депутат Рады.
Напомним, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уже 11 уголовных дел. В частности, его обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов, давлении на судей и узурпации власти.
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