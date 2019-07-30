Стамбул, Дубай, тюрьма. Куда бежит Порошенко?
Собеседники НСН рассказали о вероятности побега и возможных направлениях бывшего президента Украины.
СМИ пишут, что бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе со своей семьей. По данным «Украинской правды», экс-президент направился в Турцию на отдых. В свою очередь «Страна.ua» сообщает, что часть семьи Порошенко отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, другие же улетели в Германию.
По информации портала, экс-президент вместе с сыном Алексеем и его женой Юлией, а также внучкой Елизаветой покинули Украину 28 июля на чартерном рейсе в Стамбул. Затем тот же борт был отправлен в Дубай, после чего, по данным СМИ, исчез из системы отслеживания. Жена Петра Порошенко Марина, его дочери Евгения и Александра и сын Михаил улетели из Украины ранее, 23 июля. Их самолет приземлился в Киеве, сообщают СМИ.
Отправился ли бывший президент Украины на отдых или все-таки бежал из страны, где против него заведено восемь уголовных дел, пока не ясно. Но о возможном побеге Порошенко заговорили еще до мартовских выборов, когда его шансы остаться на посту президента выглядели совсем неутешительными. Так, 9 марта экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что Порошенко, не желая отвечать за коррупцию в стране и в армии в частности, готовится к побегу.
Затем 11 марта депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что в случае проигрыша на выборах Порошенко может бежать в Испанию и Молдавию. В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев порекомендовал Порошенко бежать в Испанию.
«Выбор между Молдавией и Испанией, по-моему, очевиден. Конечно, лучше ехать в Испанию, это я и рекомендую господину Порошенко, это если с точки зрения условий для жизни. А также с учётом того, как к нему относятся [наши] местные жители. Я думаю, что здесь он будет принят без особого энтузиазма. Разве что местным олигархическим режимом, с которым он так успешно делает общий бизнес. Я думаю, что правящая партия, Демократическая партия и либерал-демократы будут рады видеть своего партнёра. Что касается местного населения, то вряд ли народ будет рад, если в стране осядет ещё один олигарх, тем более бедный. Что касается Украины, я сомневаюсь, что дойдёт до таких событий, что Порошенко придётся убегать из страны», — заявил Тулянцев.
Пока в Молдавии усомнились в побеге Порошенко, на Украине в такой перспективе были уверены. Так, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал НСН о своей уверенности в будущем побеге Петра Алексеевича из страны из-за уголовного преследования со стороны новой власти.
«Он сбежит из страны, и оттуда его будет тяжело достать, поэтому можно 5 лет посвятить этой идее посадить Порошенко. Янукович тоже хорошо в Москве живет. Этот тоже куда-нибудь убежит, спрячется, денег там оставит пару миллиардов, и кто ж его выдаст. Но если поймают, то тогда, конечно, будет для Зеленского тяжелее, потому что наступит момент истины, что надо дело доводить до конца. Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», - заявил политолог.
Напомним, что на Украине бывшего президента Порошенко обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.
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