Стамбул, Дубай, тюрьма. Куда бежит Порошенко?

СМИ пишут, что бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе со своей семьей. По данным «Украинской правды», экс-президент направился в Турцию на отдых. В свою очередь «Страна.ua» сообщает, что часть семьи Порошенко отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, другие же улетели в Германию.

По информации портала, экс-президент вместе с сыном Алексеем и его женой Юлией, а также внучкой Елизаветой покинули Украину 28 июля на чартерном рейсе в Стамбул. Затем тот же борт был отправлен в Дубай, после чего, по данным СМИ, исчез из системы отслеживания. Жена Петра Порошенко Марина, его дочери Евгения и Александра и сын Михаил улетели из Украины ранее, 23 июля. Их самолет приземлился в Киеве, сообщают СМИ.

Отправился ли бывший президент Украины на отдых или все-таки бежал из страны, где против него заведено восемь уголовных дел, пока не ясно. Но о возможном побеге Порошенко заговорили еще до мартовских выборов, когда его шансы остаться на посту президента выглядели совсем неутешительными. Так, 9 марта экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что Порошенко, не желая отвечать за коррупцию в стране и в армии в частности, готовится к побегу.

Затем 11 марта депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что в случае проигрыша на выборах Порошенко может бежать в Испанию и Молдавию. В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев порекомендовал Порошенко бежать в Испанию.