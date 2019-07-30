Порошенко заявил, что не намерен «прятаться» от Путина
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью «Украинской правде», что не намерен покидать страну и прятаться.
«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я ещё в 2014 году на фронте перестал бояться», — цитирует бывшего лидера Украины RT.
Также Порошенко подчеркнул, что отъезд из страны и попытка скрыться от правосудия были бы большим подарком президенту РФ Владимиру Путину, отмечает телеканал «360».
Между тем, временно покинуть Украину входит в планы Порошенко и его семьи. Ранее родные экс-президента вылетели в Стамбул, туда же направился сам бывший украинский лидер — у них запланирован отпуск, напоминает РИА ФАН.
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