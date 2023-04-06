«ВСУ не прорвутся!»: В Крыму заявили, что жители полуострова встанут на его защиту
Заявления Киева о «переговорах» с Россией по Крыму похожи на слова психически больных людей, отметил в эфире НСН Юрий Гемпель.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью НСН. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Юрий Гемпель отметил, что Украина никогда не сможет «забрать» Крым.
«Полностью исключаю, что ВСУ прорвутся до границ с Крымом. Убежден, что та территория, которая освобождена, ни в коем случае не будет сдана. Возможностей получить эту территорию назад у Украины нет. Ни в военном, ни в политическом отношении. Крымчане сегодня настроены патриотично и по-боевому. В случае необходимости каждый крымчанин встанет на защиту России и освобожденных территорий. Переговоры могут быть только на условиях России, которые неоднократно озвучивали наши политики и президент Владимир Путин. Украина не в том положении, чтобы диктовать нам свои условия. Мы суверенное государство и ядерная держава», - сказал Гемпель.
Он отметил, что заявления Киева о «переговорах» с Россией по Крыму похожи на слова психически больных людей. По словам Гемпеля, подобный информационный шум рассчитан на одурманивание граждан в Украине.
«Заявления политиков Украины сегодня напоминают шестую палату психбольницы. Последнее время заявления, в том числе и Зеленского, противоречат одно другому. Они устанавливали сроки взятия Крыма, потом откладывали, потом перекладывали… Вся эта информационная шумиха рассчитана на одурманивание, прежде всего, граждан в Украине. Также она рассчитана на то, чтобы вымаливать очередные финансовые транши со стороны государств Европы и США, которые успешно разворовываются. Политики понимают, что их дни сочтены. С каждым днем остается все меньше времени для того, чтобы продолжать паразитировать на проблемах граждан Украины», - резюмировал Гемпель.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что украинские власти специально заявляют о готовности к «переговорам» по Крыму на фоне подготовки к наступлению ВСУ. По его словам, Киев хочет запугать российских граждан и навести панику в тылу.
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