«ВСУ не прорвутся!»: В Крыму заявили, что жители полуострова встанут на его защиту

Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Юрий Гемпель отметил, что Украина никогда не сможет «забрать» Крым.

«Полностью исключаю, что ВСУ прорвутся до границ с Крымом. Убежден, что та территория, которая освобождена, ни в коем случае не будет сдана. Возможностей получить эту территорию назад у Украины нет. Ни в военном, ни в политическом отношении. Крымчане сегодня настроены патриотично и по-боевому. В случае необходимости каждый крымчанин встанет на защиту России и освобожденных территорий. Переговоры могут быть только на условиях России, которые неоднократно озвучивали наши политики и президент Владимир Путин. Украина не в том положении, чтобы диктовать нам свои условия. Мы суверенное государство и ядерная держава», - сказал Гемпель.

Он отметил, что заявления Киева о «переговорах» с Россией по Крыму похожи на слова психически больных людей. По словам Гемпеля, подобный информационный шум рассчитан на одурманивание граждан в Украине.