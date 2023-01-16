«Беспилотники и оговорки»: Украина попыталась атаковать Севастополь после Днепра

СЕВАСТОПОЛЬ: «ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ»

Первые сообщения об атаках на Севастополь появились в Telegram-канале губернатора города около двух часов ночи. Он сообщил о сбитом над бухтой беспилотнике, заверив, что все службы города работают в штатном режиме.

Около полудня Михаил Развожаев сообщил о втором, третьем и седьмом беспилотниках, а в обед подвел итоги неудавшейся атаки Украины на Севастополь.

«Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. В городе все спокойно», - написал губернатор.

Кроме того, он развеял слухи о взрывах и призвал не верить фейковым новостям.

«Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем - ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно», - подчеркнул Развожаев.

При этом он указал, что все беспилотники были сбиты над морем.

Это уже не первая попытка атаковать Крым с помощью беспилотников. Самая массированная атака была предпринята в конце октября, когда системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников.