«Беспилотники и оговорки»: Украина попыталась атаковать Севастополь после Днепра
Десять беспилотников не нанесли никакого вреда Севастополю, а в Кремле указали на украинские контр-ракеты в связи с инцидентом в Днепре.
Новая неделя началась с попытки Украины атаковать Севастополь с помощью беспилотников, однако российская ПВО оказалась на высоте. Губернатор Михаил Развожаев рассказал об уничтожении десяти беспилотников и пресек слухи о якобы имевших место взрывах в городе. Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник ситуацию вокруг трагедии в украинском городе Днепр.
СЕВАСТОПОЛЬ: «ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ»
Первые сообщения об атаках на Севастополь появились в Telegram-канале губернатора города около двух часов ночи. Он сообщил о сбитом над бухтой беспилотнике, заверив, что все службы города работают в штатном режиме.
Около полудня Михаил Развожаев сообщил о втором, третьем и седьмом беспилотниках, а в обед подвел итоги неудавшейся атаки Украины на Севастополь.
«Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. В городе все спокойно», - написал губернатор.
Кроме того, он развеял слухи о взрывах и призвал не верить фейковым новостям.
«Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем - ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно», - подчеркнул Развожаев.
При этом он указал, что все беспилотники были сбиты над морем.
Это уже не первая попытка атаковать Крым с помощью беспилотников. Самая массированная атака была предпринята в конце октября, когда системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников.
ДНЕПР: «РАКЕТЫ И ОГОВОРКИ»
На фоне сообщений из Севастополя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об инциденте в городе Днепр, где в субботу в результате падения ракеты был разрушен подъезд многоэтажного жилого дома.
«Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о попытках Киева переложить на Россию ответственность за инцидент, приведший к жертвам.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
«Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», - заверил Песков.
На Украине изначально утверждали, что Россия якобы сознательно ударила по дому в Днепре, однако в воскресенье советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал, что на дом в Днепре упала ракета, сбитая украинской системой ПВО.
Правда, вскоре Арестович попытался «переобуться». В его Telegram-канале появилось сразу несколько хаотичных постов, в которых политик попытался переложить ответственность за инцидент на Россию.
Он выразил надежду, что после его откровений не будет «никакой реакции в мировых СМИ против Украины». Арестович также написал, что когда писал пост, был «радикально уставшим» и допустил «оговорки», добавив, что его «предположение о ракете ПВО - всего лишь версия».
Кроме того, он написал, что «рефлексы не пропьешь», и обрушился кс критикой на украинские СМИ, «забившие на сутки эфир Арестовичем».
При этом ни в Москве, ни в Киеве пока официально не подтверждали связь инцидента в Днепре с попыткой атаковать Севастополь.
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