Развожаев заявил, что число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале заявил, что 10 украинских беспилотников пытались атаковать город.
По его словам, все 10 дронов были сбиты над морем силами ПВО и подразделений Черноморского флота.
«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе все спокойно», — написал он.
Ранее Развожаев заявил, что в понедельник сбили семь украинских беспилотников, при этом никаких взрывов в городе не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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