Развожаев заявил, что число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

По его словам, все 10 дронов были сбиты над морем силами ПВО и подразделений Черноморского флота.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе все спокойно», — написал он.

Ранее Развожаев заявил, что в понедельник сбили семь украинских беспилотников, при этом никаких взрывов в городе не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

