Развожаев заявил, что число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале заявил, что 10 украинских беспилотников пытались атаковать город.

Губернатор Севастополя: Над морем у аэродрома Бельбек сбиты два беспилотника

По его словам, все 10 дронов были сбиты над морем силами ПВО и подразделений Черноморского флота.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе все спокойно», — написал он.

Ранее Развожаев заявил, что в понедельник сбили семь украинских беспилотников, при этом никаких взрывов в городе не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаБеспилотникиСевастополь
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