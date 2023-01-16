Песков: российские войска не наносят удары по жилым домам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины, сообщает РИА Новости.

Арестович: На жилой дом в Днепре упала ракета из-за ПВО

Он подчеркнул, что удары наносятся по военным целям, «очевидным или замаскированным», а также напомнил о высказываниях «представителей украинской стороны».

«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Мэр украинского Днепра Борис Филатов потребовал от спецслужб проверить советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как чиновник сообщил, что подъезд жилого дома в Днепре был разрушен из-за работы украинской системы ПВО, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарСпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры