Песков: российские войска не наносят удары по жилым домам на Украине

Он подчеркнул, что удары наносятся по военным целям, «очевидным или замаскированным», а также напомнил о высказываниях «представителей украинской стороны».

«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Мэр украинского Днепра Борис Филатов потребовал от спецслужб проверить советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как чиновник сообщил, что подъезд жилого дома в Днепре был разрушен из-за работы украинской системы ПВО, сообщает RT.

