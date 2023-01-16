Песков: российские войска не наносят удары по жилым домам на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что удары наносятся по военным целям, «очевидным или замаскированным», а также напомнил о высказываниях «представителей украинской стороны».
«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО», — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее Мэр украинского Днепра Борис Филатов потребовал от спецслужб проверить советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как чиновник сообщил, что подъезд жилого дома в Днепре был разрушен из-за работы украинской системы ПВО, сообщает RT.
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