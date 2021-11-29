«Бегство Ваньки, Афганистан и Перл-Харбор»: Украина угрожает России в «неминуемой» войне

В Незалежной продолжили угрожать России и в начале текущего года. Так, советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пообещал в случае начала войны устроить Москве «Афганистан, только покруче», так как, по его словам, только ядерное оружие может быть лучше украинских ракет. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что тема Крыма для России из «священной» превратится в «адскую», и над Симферополем поднимется украинский флаг.

При этом «оппозиция» Киева в обострении конфликта обвиняет Украину. Например, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН отметил, что с помощью недавнего применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс.

«Это полевое оружие пехоты, высокоточное и мощное, но против него отдельно никаких средств не существует. Против него надо действовать всеми имеющимися силами и средствами, которые, в свою очередь, есть у российских вооруженных сил. При этом в случае атаки украинских войск без полномасштабной быстрой помощи России ДНР и ЛНР будут уничтожены в кратчайшие сроки», - подчеркнул он.

По мнению Стрелкова, ВСУ до сих пор не вошли в Донецк и Луганск исключительно потому, что опасаются вмешательства России. В таком случае побегут не российские военные, уверен он.

«Если вести войну в полную силу, а левую руку не привяжут к телу, чтобы она не работала, а драться будут не несколькими пальцами, а во всю мощь, то даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью. Для этого не нужно захватывать Киев, а нужно просто освободить Новороссию, где часть населения все еще восприимчива к идеям воссоединения с Россией. Без Новороссии, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева Украина больше никогда не сможет воевать с Россией», - предположил Стрелков.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия возникла по вине Украины.

«Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти», - отметил он.