«Бегство Ваньки, Афганистан и Перл-Харбор»: Украина угрожает России в «неминуемой» войне
Украинские эксперты и политики продолжают успокаивать себя раскладами возможной войны с Россией, в подготовке которой Киев обвиняет Москвы с завидной регулярностью.
Представители вооруженных сил Украины продолжают готовиться к войне с Россией, при этом не забывая отправлять в адрес российской армии и Кремля колкие комментарии. Так, полковник запаса ВСУ Петр Недзельский заявил, что после начала войны «русские Ваньки побегут» из-за своей «трусливости», предположив, что Россия нападет на Украину, которая будет вынуждена «защищать свой дом».
Ранее на Украине уже предостерегли от нападения России на Незалежную в результате миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Ветеран войны в Донбассе, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия активизирует усилия по дестабилизации обстановки на Украине ради смены правительства в Киеве. По его словам, на украинской границе Кремль якобы уже сосредоточил более 92 тысяч военных, и Россия готовится к наступлению уже в январе-феврале следующего года.
«Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе. Но одним из плацдармов для вторжения может стать Белоруссия», - считает Буданов.
К слову, громкие заявиления украинских политиков и военных были и раньше. В прошлом году на Украине предложили «взорвать Крымский мост», устроив России «Перл-Харбор». Так, украинский политолог и экономист Зиновий Свереда посоветовал своей стране вернуть Крым военным путем, избавив его от российской «оккупации». Он даже понадеялся на то, что в результате таких действий США и Великобритания начнут воспринимать Украину на равных.
При этом подготовке к войне говорили и в прошлом году. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявлял, что Украина готовится к активным военным действиям в Донбассе.
«Зеленский готовит масштабное наступление на ЛНР и ДНР. Он предполагает, что Россия может вступиться за них, потому что для России разрушение этих республик будет иметь очень серьезные политические последствия внутри страны и подорвет авторитет действующей власти со всеми вытекающими последствиями. То есть высока вероятность конфликта между Россией и украинской армией», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом он добавил, что военный потенциал Украины очень низок.
«Сейчас украинские вооруженные силы основательно подчистили, за шесть лет подросла молодежь, воспитанная на идеях нациков. Но подготовить за это время полноценных командиров очень сложно или даже невозможно. Да и укомплектовать офицерский корпус людьми, которые будут верны этому режиму, будет фактически невозможно. К тому же основная часть населения Украины не поддерживает нациков», - подчеркнул Сивков.
В Незалежной продолжили угрожать России и в начале текущего года. Так, советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пообещал в случае начала войны устроить Москве «Афганистан, только покруче», так как, по его словам, только ядерное оружие может быть лучше украинских ракет. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что тема Крыма для России из «священной» превратится в «адскую», и над Симферополем поднимется украинский флаг.
При этом «оппозиция» Киева в обострении конфликта обвиняет Украину. Например, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН отметил, что с помощью недавнего применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс.
«Это полевое оружие пехоты, высокоточное и мощное, но против него отдельно никаких средств не существует. Против него надо действовать всеми имеющимися силами и средствами, которые, в свою очередь, есть у российских вооруженных сил. При этом в случае атаки украинских войск без полномасштабной быстрой помощи России ДНР и ЛНР будут уничтожены в кратчайшие сроки», - подчеркнул он.
По мнению Стрелкова, ВСУ до сих пор не вошли в Донецк и Луганск исключительно потому, что опасаются вмешательства России. В таком случае побегут не российские военные, уверен он.
«Если вести войну в полную силу, а левую руку не привяжут к телу, чтобы она не работала, а драться будут не несколькими пальцами, а во всю мощь, то даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью. Для этого не нужно захватывать Киев, а нужно просто освободить Новороссию, где часть населения все еще восприимчива к идеям воссоединения с Россией. Без Новороссии, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева Украина больше никогда не сможет воевать с Россией», - предположил Стрелков.
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия возникла по вине Украины.
«Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти», - отметил он.
Янукович также считает, что Украине пора заняться своим развитием и перестать надеяться на «западных партнеров».
Тем временем в Кремле продолжают настаивать, что в дела соседней страны вмешиваться не собираются, и все обвинения со стороны Украины и США называют «фейками».
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