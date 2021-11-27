В США рассказали о проблеме для «вторжения» России на Украину

Как рассказал в беседе с агентством аналитик американской исследовательской организации «Джеймстаунский фонд» (признана нежелательной в РФ) Павел Фельгенгауэр, осенью наблюдается распутица, «то есть грязь», когда по дорогам сложно проехать. По словам эксперта, в случае наступления России придется обойти по флангам украинскую группировку в Донбассе и затем закрепиться на занятых позициях. Фельгенгауэр подчеркнул, что двигаться по чернозему сейчас не представляется возможным.

«Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят», — считает эксперт.

Кроме того, аналитик поделился мнением, что для достижения значительного преимущества над противником РФ придется увеличить численность. Фельгенгауэр добавил, что к украинской границе еще не переброшены все необходимые части.

Ранее Bloomberg сообщало, что Россия якобы планирует вторжение на Украину в начале 2022 года. В Кремле отмечали, что подобные публикации являются вбросами. Кроме того, в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что Госдепартамент США распространяет ложную информацию о подготовке в РФ сил для военного вторжения на Украину.

