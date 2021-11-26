«Англичане будут подставлять украинцев»: Немецкий политолог об английских солдатах на Украине

Великобритания может направить свою военную технику и войска через Германию на Украину в случае войны с Россией. Но Берлин не будет вступаться за Киев, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Рар подчеркнул, что сейчас в Евросоюзе распространены слухи о том, что «завтра» Россия нападёт на Украину. Газета «The Times», ссылаясь на командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, опубликовала информацию, что Англия направит «сотни единиц военной техники» в случае российско-украинской войны.