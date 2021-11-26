«Англичане будут подставлять украинцев»: Немецкий политолог об английских солдатах на Украине
Великобритания может направить свою военную технику и войска через Германию на Украину в случае войны с Россией. Но Берлин не будет вступаться за Киев, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Рар подчеркнул, что сейчас в Евросоюзе распространены слухи о том, что «завтра» Россия нападёт на Украину. Газета «The Times», ссылаясь на командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, опубликовала информацию, что Англия направит «сотни единиц военной техники» в случае российско-украинской войны.
«Англичане не хотят простить Россию за обстрел корабля у берегов Крыма. Сейчас будут подталкивать украинцев на какие-то провокации. Мне кажется, Англия играет в очень опасную игру», - отметил политолог в беседе с «Вечерней Москвой».
В тоже время Рар заявил, что хоть Англия может разместить часть своих войск, направленных на Украину на территории ФРГ, немцы не собираются защищать Киев.
Ранее в Кремле опровергли участие России в организации госпереворота на Украине.
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