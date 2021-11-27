Нарышкин опроверг заявления США о готовящемся нападении России на Украину
Ни о каком «российском вторжении» на Украину не идет речи. Подобные заявления являются пропагандистской акцией Госдепа США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».
«Должен всех успокоить: ничего такого не будет», — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос о заявлениях представителей США о планах России по вторжению на Украину.
Нарышкин подчеркнул, «всё, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США».
«Цель — попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», — цитирует главу СВР России RT.
По его словам, Украина для Соединенных Штатов является «расходным материалом».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации в СМИ, рассказывающие о якобы готовящемся вторжении России на Украину, вбросами. По его словам, подобные утверждения могут быть камуфляжем для агрессивных помыслов Киева и силового решения проблемы Донбасса.
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