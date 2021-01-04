На Украине пообещали устроить России «Афганистан»
Украина «перейдёт в наступление» в случае войны с Россией. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Как рассказал дипломат в интервью каналу Politeka, в случае вооружённого конфликта Киев стал бы для Москвы «Афганистаном, только покруче». По словам Арестовича, Украина обладает полным комплексом вооружений, и уже успела направить на Россию более ста «самых крутых» ракет.
Кроме того, Арестович заявил, что только ядерное оружие может быть круче украинских ракет.
Украинские государственные деятели и эксперты неоднократно выступали с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предлагал «устроить Перл-Харбор» российскому флоту, захватить Крым и взорвать Керченский мост.
Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил, что для России тема Крыма из «священной» превратится в «адскую», и пообещал поднять флаг Украины над Симферополем.
При этом российские власти заявляют, что не имеют агрессивных намерений в отношении других государств.
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