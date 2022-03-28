Басурин заявил, что продвижение сил ДНР на некоторых участках идет быстрее

Продвижение сил Донецкой народной республики на некоторых участках идет быстрее, чем раньше, при этом медленный темп продвижения в Мариуполе связан с задачей обеспечения безопасности населения и сохранения инфраструктуры. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, когда военные Украины окончательно убедятся, что военно-политическое руководство страны их «бросило на заклание», то они начнут меньше оказывать сопротивление и складывать больше оружия.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

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ФОТО: РИА Новости
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