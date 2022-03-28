Басурин заявил, что продвижение сил ДНР на некоторых участках идет быстрее

По его словам, когда военные Украины окончательно убедятся, что военно-политическое руководство страны их «бросило на заклание», то они начнут меньше оказывать сопротивление и складывать больше оружия.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

