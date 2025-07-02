Набиуллина заявила о замедлении инфляции в России

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России она указала, что это замедление «происходит быстрее ожиданий», однако пока остаётся выше необходимого уровня.

«И в годовом выражении, и в текущих темпах», - заключила Набиуллина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России снизилась до однозначных показателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

