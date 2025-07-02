Набиуллина заявила о замедлении инфляции в России

В Центробанке отмечают замедление инфляции в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В Госдуме считают, что ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 13-15 процентов

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России она указала, что это замедление «происходит быстрее ожиданий», однако пока остаётся выше необходимого уровня.

«И в годовом выражении, и в текущих темпах», - заключила Набиуллина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России снизилась до однозначных показателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ИнфляцияЦентробанкЭльвира Набиуллина

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