Глава ВТБ призвал закрывать неэффективные производства

Неэфективные производства в РФ следует закрывать, потому что из-за них страдают целые отрасли. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию

По его словам, если в России не перестроить экономику и позволить работать неэффективным предприятиям, то в стране будет «и нехватка рабочей силы, и издержки расти и так далее».

«Скажем, угольная отрасль. Давайте, тоже честно скажем, а зачем нам столько угля производить?» - поинтересовался Костин.

Ранее глава ВТБ заявил, что на продажу выставили страховую компанию «Росгосстрах», сообщает RT. Костин указал, что эта отрасль не особо нужна банку.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЭкономикаПроизводствоВТБ

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