Глава ВТБ призвал закрывать неэффективные производства

По его словам, если в России не перестроить экономику и позволить работать неэффективным предприятиям, то в стране будет «и нехватка рабочей силы, и издержки расти и так далее».

«Скажем, угольная отрасль. Давайте, тоже честно скажем, а зачем нам столько угля производить?» - поинтересовался Костин.

Ранее глава ВТБ заявил, что на продажу выставили страховую компанию «Росгосстрах», сообщает RT. Костин указал, что эта отрасль не особо нужна банку.

