Медведев: По итогам спецоперации Украина должна стать нормальным соседом России

Специальная военная операция на Украине идет по плану, она будет продолжаться до достижения поставленных целей, после чего страна должна стать нейтральной и быть нормальным соседом России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

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По его словам, спецоперация началась потому, что цели, поставленные Россией, не были достигнуты дипломатическим путем. Медведев подчеркнул, что операция будет продолжаться до достижения демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияДмитрий МедведевРоссия
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