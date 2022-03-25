Медведев: По итогам спецоперации Украина должна стать нормальным соседом России

По его словам, спецоперация началась потому, что цели, поставленные Россией, не были достигнуты дипломатическим путем. Медведев подчеркнул, что операция будет продолжаться до достижения демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

