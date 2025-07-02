Песков заявил, что сроки третьего раунда переговоров с Киевом пока не определены
2 июля 202515:26
Сроки третьего раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве ожидают, что даты будут скоро согласованы.
«Это взаимный процесс», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров с Украиной, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru