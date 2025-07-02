Песков заявил, что сроки третьего раунда переговоров с Киевом пока не определены

Сроки третьего раунда российско-украинских переговоров пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин заявил о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной

По его словам, в Москве ожидают, что даты будут скоро согласованы.

«Это взаимный процесс», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров с Украиной, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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