Балицкий: ВСУ неудачно попытались прорвать оборону в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорвать оборону в Запорожской области, они понесли большие потери и отступили. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что ВСУ пытались прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Кроме того, по словам Балицкого, возросло число обстрелов населенных пунктов в направлении Полог, Токмака и Васильевки.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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