Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана
Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщает РИА Новости.
Встреча состоялась в Кремле.
Как отметил российский лидер, агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований. Путин указал, что позиция Москвы относительно происходящего хорошо известна и ясно изложена МИД страны. По словам политика, РФ предпринимает усилия, чтобы оказать содействие народу Ирана.
Ранее СМИ сообщили, что Аракчи во время визита в Москву обсудит с российскими высокопоставленными официальными лицами ситуацию в мире и на Ближнем Востоке после атак США и Израиля по республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru