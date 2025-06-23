Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщает РИА Новости.

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Встреча состоялась в Кремле.

Как отметил российский лидер, агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований. Путин указал, что позиция Москвы относительно происходящего хорошо известна и ясно изложена МИД страны. По словам политика, РФ предпринимает усилия, чтобы оказать содействие народу Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что Аракчи во время визита в Москву обсудит с российскими высокопоставленными официальными лицами ситуацию в мире и на Ближнем Востоке после атак США и Израиля по республике.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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